Cava di Magnodeno Unicalce va al raddoppio

(Di giovedì 15 aprile 2021) Hanno già l'autorizzazione in tasca perre entro il 2024 2 milioni di metri cubi di terra e roccia per realizzare calce e cemento. Ma 2 milioni di mc non bastano ancora, ne vogliono più del doppio ...

A volere di più e sperare nella concessione dell'ampliamento del fronte delladi Vaiolo Alta, che si trova appunto sul monte, appena sopra Lecco, sono i vertici di Unicalce. "Come ...Per l'amministrazione comunale, ile l'area dellain futuro potrà diventare " un bosco urbano, a sistema rispetto alla città, affinchè quella zona possa avere la valorizzazione che ...La società chiede l’autorizzazione per estrarre altri 2 milioni 800mila metri cubi. Contro l’ampliamento si sono schierati i giovani attivisti del Comitato ...Oggi la Conferenza dei Servizi. Il Comune aveva avanzato le proprie osservazioni, la risposta di Unicalce considerata "non adeguata" ...