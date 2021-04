Calciomercato Milan, già individuato l’erede di Donnarumma in caso di addio (Di giovedì 15 aprile 2021) Calciomercato Milan: la dirigenza rossonera avrebbe già individuato l’erede di Donnarumma, nel caso in cui il portiere non dovesse rinnovare il contratto in scadenza Gianluigi Donnarumma non ha ancora rinnovato con il Milan. Mino Raiola chiederebbe sempre 12 milioni di euro netti all’anno, mentre il club di Via Aldo Rossi non si spingerebbe oltre agli 8 milioni. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL Milan SU Milan NEWS 24 Stando a quanto riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, in caso di partenza del classe ’99, Maldini e Massara avrebbero già pronto il sostituto: si tratta di Maignan, portiere del Lille. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 aprile 2021): la dirigenza rossonera avrebbe giàdi, nelin cui il portiere non dovesse rinnovare il contratto in scadenza Gianluiginon ha ancora rinnovato con il. Mino Raiola chiederebbe sempre 12 milioni di euro netti all’anno, mentre il club di Via Aldo Rossi non si spingerebbe oltre agli 8 milioni. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 Stando a quanto riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, indi partenza del classe ’99, Maldini e Massara avrebbero già pronto il sostituto: si tratta di Maignan, portiere del Lille. L'articolo proviene da Calcio News 24.

