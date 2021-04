Cairo e Scaroni in soccorso di Dal Pino accusato da Inter Juve e Napoli (in tutto 7 club) (Di giovedì 15 aprile 2021) Visto che Inter e Juventus sono decisamente all’opposizione del presidente di Lega Serie A Paolo Dal Pino, ecco che arriva il soccorso dell’altra metà di Torino e Milano. Sette club – Napoli Inter Juventus Lazio Atalanta Fiorentina Verona – hanno chiesto ufficialmente le sue dimissioni e avrebbero anche chiesto un risarcimento danni per la gestione dei diritti tv. La giornata è stata convulsa. In mattinata si era diffusa la notizia di dimissioni del numero uno della Lega Serie A. Nel pmeriggio arrivano gli appoggi ufficiali di Milan e Torino, attraverso le dichiarazioni di Scaroni e Cairo, riportate da Calcio e Finanza. «Ho votato per lui poche settimane fa e non ho cambiato idea. Sta facendo un buon lavoro», ha detto ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 15 aprile 2021) Visto chentus sono decisamente all’opposizione del presidente di Lega Serie A Paolo Dal, ecco che arriva ildell’altra metà di Torino e Milano. Settentus Lazio Atalanta Fiorentina Verona – hanno chiesto ufficialmente le sue dimissioni e avrebbero anche chiesto un risarcimento danni per la gestione dei diritti tv. La giornata è stata convulsa. In mattinata si era diffusa la notizia di dimissioni del numero uno della Lega Serie A. Nel pmeriggio arrivano gli appoggi ufficiali di Milan e Torino, attraverso le dichiarazioni di, riportate da Calcio e Finanza. «Ho votato per lui poche settimane fa e non ho cambiato idea. Sta facendo un buon lavoro», ha detto ...

Ultime Notizie dalla rete : Cairo Scaroni Se la Lega A va in "crisi" come il governo ... parole e auspicio di Cairo, presidente del Toro, favorevole alla firma dell'accordo. 'È sempre più difficile prendere decisioni in Lega' la fotografia di Scaroni, presidente del Milan, altro club ...

Cairo e Scaroni in soccorso di Dal Pino accusato da Inter Juve e Napoli (in tutto 7 club) Battaglia politica in Lega Serie A. I 7 club ne hanno chiesto le dimissioni e anche un risarcimento danni per la gestione dei diritti tv ...

