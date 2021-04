Borsa: Tokyo, apertura in lieve ribasso ( - 0,14%) (Di giovedì 15 aprile 2021) La Borsa di Tokyo inizia la seduta in leggero calo, dopo la chiusura mista dei mercati azionari statunitensi e sui timori di un esponenziale aumento delle infezioni di coronavirus in Giappone. L'... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 15 aprile 2021) Ladiinizia la seduta in leggero calo, dopo la chiusura mista dei mercati azionari statunitensi e sui timori di un esponenziale aumento delle infezioni di coronavirus in Giappone. L'...

