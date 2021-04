Auto in fiamme nella notte, doppio intervento dei Vigili del Fuoco (Di giovedì 15 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoI Vigili del Fuoco di Avellino, nella tarda serata di ieri 14 aprile, sono stati impegnati in un doppio intervento per incendi che hanno interessato Autovetture. Il primo, intorno alle ore 23’00 si è verificato nel quartiere di Valle, in via Modestino Guaschino ad Avellino, ed ha coinvolto due Autovetture. Il tempestivo intervento ha permesso lo spegnimento delle fiamme e di limitare i danni ai veicoli coinvolti, mettendo anche in sicurezza l’area. Il secondo intervento si è sviluppato in via 4 Novembre ad Aiello Del Sabato intorno alle 23’30, ed ha riguardato una sola Autovettura in sosta. Anche in questo caso le fiamme che hanno avvolto ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 15 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIdeldi Avellino,tarda serata di ieri 14 aprile, sono stati impegnati in unper incendi che hanno interessatovetture. Il primo, intorno alle ore 23’00 si è verificato nel quartiere di Valle, in via Modestino Guaschino ad Avellino, ed ha coinvolto duevetture. Il tempestivoha permesso lo spegnimento dellee di limitare i danni ai veicoli coinvolti, mettendo anche in sicurezza l’area. Il secondosi è sviluppato in via 4 Novembre ad Aiello Del Sabato intorno alle 23’30, ed ha riguardato una solavettura in sosta. Anche in questo caso leche hanno avvolto ...

Advertising

ilgiornalelocal : CHE PAURA Auto in fiamme a mezzanotte: danni anche a edificio - anteprima24 : ** Auto in fiamme nella notte, doppio intervento dei Vigili del Fuoco ** - canaledieci : In fiamme un mezzo della Protezione Civile: nell'incendio coinvolte alcune macchine parcheggiate lungo la strada - giannettimarco : RT @romatoday: Fumo dal cofano dell'auto in movimento, poi l'incendio: le fiamme spente dai carabinieri - romatoday : Fumo dal cofano dell'auto in movimento, poi l'incendio: le fiamme spente dai carabinieri -

Ultime Notizie dalla rete : Auto fiamme Il pranzo vietato al ristorante con fuga dalla finestra dei politici in Sardegna. Colonnelli, dirigenti e forestali a tavola. Poi il fuggi - ... ... chi calandosi dalla finestra del bagno, chi uscendo dalle cucine, chi infilandosi in auto e ... appreso dell'indagine condotta dalle Fiamme Gialle , ha presentato un'interrogazione urgente in Consiglio.

A Torino 330 donne assassinate dal '70: il killer è quasi sempre un conoscente ... il suo cadavere venne trovato all'interno di una Bianchina rubata e data alle fiamme. Siamo alla ... dall'ex Gaetano De Carlo, carrozziere di 55 anni, che poi si è fatto duecento chilometri in auto per ...

Auto in fiamme nella notte, doppio intervento dei Vigili del Fuoco I Vigili del Fuoco di Avellino, nella tarda serata di ieri 14 aprile, sono stati impegnati in un doppio intervento per incendi che hanno interessato autovetture. Il primo, intorno alle ore 23’00 si è ...

Aiello del Sabato, auto in fiamme nella notte: i carabinieri indagano Sono in corso accertamenti per l’incendio di una Opel Zafira, divampato nella tarda serata di ieri ad Aiello del Sabato.Le fiamme hanno completamente distrutto l’autovettura, parcheggiata in Via 4 Nov ...

... chi calandosi dalla finestra del bagno, chi uscendo dalle cucine, chi infilandosi ine ... appreso dell'indagine condotta dalleGialle , ha presentato un'interrogazione urgente in Consiglio.... il suo cadavere venne trovato all'interno di una Bianchina rubata e data alle. Siamo alla ... dall'ex Gaetano De Carlo, carrozziere di 55 anni, che poi si è fatto duecento chilometri inper ...I Vigili del Fuoco di Avellino, nella tarda serata di ieri 14 aprile, sono stati impegnati in un doppio intervento per incendi che hanno interessato autovetture. Il primo, intorno alle ore 23’00 si è ...Sono in corso accertamenti per l’incendio di una Opel Zafira, divampato nella tarda serata di ieri ad Aiello del Sabato.Le fiamme hanno completamente distrutto l’autovettura, parcheggiata in Via 4 Nov ...