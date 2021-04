Astrazeneca, Johnson & Johnson, Pfizer e Moderna: vaccini a confronto (Di giovedì 15 aprile 2021) Leggi su dire (Di giovedì 15 aprile 2021)

Ultime Notizie dalla rete : Astrazeneca Johnson AstraZeneca e trombosi, Speranza: "E' sicuro, 18 casi fatali su 32 milioni di dosi" Chi ha ricevuto la prima dose AstraZeneca riceverà anche la seconda dose dello stesso farmaco. Leggi anche Covid, Johnson & Johnson: "Stop vaccinazioni in tutti gli studi clinici" Vaccino Johnson & ...

2 / 3 Vaccino Johnson & Johnson, stop Usa. Cosa cambia per Italia "Valuteremo se dare il vaccino" di Johnson & Johnson "contro Covid - 19 agli over 60, e lo faremo non appena si potrà riprendere la campagna ... ipotizzando una soluzione 'stile AstraZeneca'. "Guardiamo ...

Vaccini Veneto, «Quando tocca a me?»: la regione lancia il sito per conoscere le date delle somministrazioni ... spiega tanto che abbiamo cominciato quando ancora non avevamo considerato né l'arrivo di Johnson&Johnson ad aprile, né l'utilizzo di AstraZeneca solo sopra i 60 anni. Ma non vi nego che sto ...

Covid, Giani: “Prevedo la Toscana in arancione per un’altra settimana” Toscana ancora una settimana in arancione ma rischiano la zona rossa sia la provincia di Prato ed altri comuni della Regione. “E’ una valutazione che faremo domani”, sottolinea dopo una conferenza sta ...

