Asciugamani vecchi | 20 idee intelligenti per riciclarli in modo utile e creativo!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 15 aprile 2021) Impariamo a non buttare via nulla, tutto ha la possibilità, con un nuovo riuso, di tornare a nuova vita sia in manierache creativa. Oggi vi proponiamo il riciclo dei. Rimarrete sorpresi dai tantissimi modi con cui posso essere riutilizzati. Ma ecco le 20 proposte: Partiamo con un video che vi mostrerà che con la creatività è davvero semplice riciclare. Insegniamo anche ai nostri figli questi piccoli trucchi, ne resteranno affascinati. https://www.pianetadonne.blog/wp-content/uploads/2019/08/81d2e9591e07f9543dc03a415b8b1b4d-1.mp4 Con glipossiamo creare tantissimi peluche per i nostri bambini. Non sono deliziosi anche per un regalo... fonte immagine Magari aggiungendo qualche caramella. fonte immagine Oppure con deglie del cemento a presa rapida ...