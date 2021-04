Antonio Ricci di Striscia la Notizia non chiede scusa per la polemica sui cinesi (Di giovedì 15 aprile 2021) Antonio Ricci ha deciso di non chiedere scusa per la polemica (arrivata fino in America) che ha coinvolto Gerry Scotti e Michelle Hunziker, accusati di razzismo per aver imitato la parlata dei cinesi residenti in Italia, con tanto di occhi a mandorla tirati con le mani. “Come ha detto qualcuno, la denuncia fa più ridere del siparietto improvvisato dai due conduttori” – si legge sulla nota diramata dall’ufficio stampa di Striscia la Notizia e firmata da Antonio Ricci – “Striscia non chiede scusa perché è, e resterà, una trasmissione satirica e, come le trasmissione satiriche e comiche di tutto il mondo, politicamente scorretta. Scorretta, ma non quanto le iniziative ... Leggi su biccy (Di giovedì 15 aprile 2021)ha deciso di nonreper la(arrivata fino in America) che ha coinvolto Gerry Scotti e Michelle Hunziker, accusati di razzismo per aver imitato la parlata deiresidenti in Italia, con tanto di occhi a mandorla tirati con le mani. “Come ha detto qualcuno, la denuncia fa più ridere del siparietto improvvisato dai due conduttori” – si legge sulla nota diramata dall’ufficio stampa dilae firmata da– “nonperché è, e resterà, una trasmissione satirica e, come le trasmissione satiriche e comiche di tutto il mondo, politicamente scorretta. Scorretta, ma non quanto le iniziative ...

Advertising

IlContiAndrea : #AchilleLauro 'Fondamentale che ci siano delle leggi, perché se una persona esce di casa e offende qualcuno o incit… - IlContiAndrea : Ho intervistato per @FQMagazineit #AchilleLauro partendo da suo nuovo disco #Lauro e arrivando alla religione (e no… - BITCHYFit : Antonio Ricci di Striscia la Notizia non chiede scusa per la polemica sui cinesi - IlContiAndrea : RT @FQMagazineit: Achille Lauro: “Cito sempre Dio perché sono profondamente credente. Le critiche da Antonio Ricci? Si informi” https://t.c… - infoitcultura : Achille Lauro dichiara guerra ad Antonio Ricci: 'Perché mi fa ridere, si informi'. Lo scontro sfugge di mano -

Ultime Notizie dalla rete : Antonio Ricci Antonio Ricci, niente scuse per la gag cinese: la dura posizione di Striscia Nessuna scusa da parte di Antonio Ricci:

'Striscia la notizia', niente scuse per la gag sui cinesi: 'Facciamo satira' 'Come ha detto qualcuno, la denuncia fa più ridere del siparietto improvvisato dai due conduttori - fanno sapere dal tg satirico di Antonio Ricci - . Striscia non chiede scusa perché è, e resterà, ...

Antonio Ricci, niente scuse per la gag cinese: la dura posizione di Striscia Michelle Hunziker e Gerry Scotti chiedono scusa, Antonio Ricci manco per idea. Nelle scorse ore si è sollevato un polverone attorno a Striscia la Notizia, che è stata accusata da due noti profili amer ...

Camorra Ponticelli: “Senza l’Alleanza di Secondigliano, la mia famiglia avrebbe fatto la fame” La guerra di camorra esplosa a Ponticelli lo scorso ottobre e che, da allora, seguita a tenere banco, malgrado sporadiche battute d’arresto, sarebbe frutto di una precisa ed attentamente pianificata a ...

Nessuna scusa da parte di'Come ha detto qualcuno, la denuncia fa più ridere del siparietto improvvisato dai due conduttori - fanno sapere dal tg satirico di- . Striscia non chiede scusa perché è, e resterà, ...Michelle Hunziker e Gerry Scotti chiedono scusa, Antonio Ricci manco per idea. Nelle scorse ore si è sollevato un polverone attorno a Striscia la Notizia, che è stata accusata da due noti profili amer ...La guerra di camorra esplosa a Ponticelli lo scorso ottobre e che, da allora, seguita a tenere banco, malgrado sporadiche battute d’arresto, sarebbe frutto di una precisa ed attentamente pianificata a ...