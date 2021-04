Al Bano chiude con Romina Power | “Con Loredana va tutto molto bene”

(Di giovedì 15 aprile 2021) AlCarrisi si racconta e parla sia del vaccino che ha ricevuto da poco che del suo rapporto che procede a gonfie vele con la Lecciso AlCarrisiAlCarrisi in una recente intervista ha parlato oltre che del vaccino Pfizer, che ha appena ricevuto del suo rapporto con. Purtroppo, gli amanti della storica coppia della felicità dovranno, almeno per ora rassegnarsi in quanto il Maestro si è detto felice e sereno accanto alla soubrette. La loro è stata una storiatormentata ma a distanza di tanti anni sono riusciti a trovare il giusto equilibrio. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daLecciso (@lecciso ) Alparla di ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bano chiude

Che effetto vi fa il paragone con Ale Romina? 'Ci fa sorridere: magari avessimo una carriera ... il passato è la leva per descrivere il presente', spiega Fausto, ''Squali' cheil disco ...... dice ospite di Giancarlo Magalli , che non ama il gossip (come del resto Al). Carrisi parla della storia d'amore con Loredana Lecciso ed, in definitiva,ancora una volta il cerchio. 'Sto ...Il collegamento si era rivelato strategico quando nel 2019 una frana costrinse a chiudere la provinciale ad Ardesio.Un milione di bottiglie in più rispetto al 2020. Ottimi riscontri in Usa anche per i Vini della Maremma Toscana ...