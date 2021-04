Ail | ‘Su neoplasie mieloproliferative manca chiara informazione’

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 15 aprile 2021) Roma, 15 apr. (Adnkronos Salute) – “I pazienti conhanno affrontato nell’ultimo anno numerosi rischi, legati in primo luogo all’isolamento e alle difficoltà assistenziali. Chi vive con una neoplasia mieloproliferativa si scontra spesso con la solitudine e la paura di non sentirsi accettato e compreso o di non vedere riconosciuti i propri diritti a livello giuridico, in quantounainformazione su questi tumori ematologici. Di fronte alle difficoltà che i pazienti con Mpn e il sistema sanitario stanno affrontando, diventa prioritario mettere in atto iniziative e servizi che possano sostenere il mantenimento del percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale, a partire dall’informazione e dal supporto ai pazienti e alle loro famiglie, nel condividere le tante problematiche che ...