Ziliani | “La Juve vorrebbe ricomprare Kean al doppio di quanto l’hanno venduto | fa ridere?”

Advertising

ahnielly : @ZZiliani Signor Ziliani, perché se Orsato non espelle Pjanic significa che la Juve ruba, mentre se viene annullato… - robertoverdi9 : @VincenzoVinc51 Di proprietà della Juve ???????? Dove leggi le notizie, sul bugiardino di ziliani e pistocchi? - SimoneTaSve : @_i_n_d_i_o_ @mauritosaelemae @pisto_gol @ZZiliani E la trovi in Ziliani? 11 pensieri su 10 sono contro la juve.. Libera? ???????? - Pliz_Crema : Ziliani mi ha bloccato perchè ho scritto che senza i tweet contro la juve che fanno abboccare gli antijuventini avr… - BezziIgor : @marcouematsu @luigi_cedrola @ZZiliani Zuliani è dichiaratamente schierato. È un tifoso giornalista che lavora per… -

Ultime Notizie dalla rete : Ziliani Juve

Sportevai.it

... Romeo Agresti, ha pubblicato un post su Twitter in cui assicura come Cr7 volesse lanciare la maglietta dellaa un raccattapalle che gliel'aveva chiesta: Ronaldo, il parere diTesi, però,...... Paoloè chiaramente sempre in prima linea per sferrare un attacco frontale ai bianconeri. Questa volta, però, tecnicamente la questione non riguarderebbe la. Ieri, infatti, Zlatan ...Paolo Ziliani, tramite il suo profilo Twitter, ha commentato una voce di mercato riguardante la Juventus. Il giornalista dice la sua su una presunta trattativa intavolata dai bianconeri per riportare ...Ziliani CR7, altro capitolo della storia: ecco l'attacco del giornalista a Ronaldo, reo di comportamenti errati con Allegri, Sarri e Pirlo ...