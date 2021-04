Vodafone GameNow, la piattaforma cloud per giocare in 5G ovunque (Di mercoledì 14 aprile 2021) Si parte con 90 titoli che cresceranno nel tempo, si può giocare da computer, tv, smartphone e tablet (Foto: Vodafone)Vodafone lancia ufficialmente GameNow, la piattaforma di cloud gaming che sfrutta le reti 5G veloci e a bassa latenza. La multipiattaforma attivabile in pochi clic offre un catalogo di partenza con oltre 90 titoli ed è stata lanciata assieme allo youtuber Favij e al pro player Pow3r, oggi presenti anche al Wired Next Fest. Con GameNow si può giocare ovunque tramite app/client o web-app da computer, tv, smartphone o tablet sfruttando la rete mobile di Vodafone in 5G (e anche in 4G) senza limitazioni in termini di download o di richieste hardware. Si parte con 90 giochi che spaziano ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 14 aprile 2021) Si parte con 90 titoli che cresceranno nel tempo, si puòda computer, tv, smartphone e tablet (Foto:lancia ufficialmente, ladigaming che sfrutta le reti 5G veloci e a bassa latenza. La multiattivabile in pochi clic offre un catalogo di partenza con oltre 90 titoli ed è stata lanciata assieme allo youtuber Favij e al pro player Pow3r, oggi presenti anche al Wired Next Fest. Consi puòtramite app/client o web-app da computer, tv, smartphone o tablet sfruttando la rete mobile diin 5G (e anche in 4G) senza limitazioni in termini di download o di richieste hardware. Si parte con 90 giochi che spaziano ...

zazoomblog : Vodafone GameNow la piattaforma cloud per giocare in 5G ovunque - #Vodafone #GameNow #piattaforma #cloud - Mondo3 : In occasione del lancio di GameNow, presentate le nuove gaming room realizzate da #Vodafone con Favij e Pow3r - Fra7russo : Vodafone lancia GameNow, il cloud gaming pensato per il 5G - jimihendrix1980 : Vodafone lancia GameNow, la piattaforma cloud gaming per 5G - PuntoCellulare : Vodafone lancia GameNow, la piattaforma di cloud gaming 5G in esclusiva per i clienti Vodafone. Nata per sfruttare… -