Verso Napoli-Inter: Zielinski con problemi muscolari preoccupa Gattuso (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il problema muscolare accusato durante il match con la Sampdoria da Zielinski non dovrebbe dare noie, ma in vista di Napoli-Inter bisogna fare tutti i controlli del caso. Il polacco è diventato determinante nello scacchiera di Gattuso. Il tecnico lo ha piazzato dietro le punte, come collante tra centrocampo e attacco, l’uomo che deve dare imprevedibilità ed un aiuto in fase passiva. Insomma senza Zielinski con l’Inter non sarebbe lo stesso Napoli, ecco perché si stanno prendendo tutte le precauzioni del caso anche se l’infortunio non sembra grave. Ecco quanto scrive Repubblica: “Domenica mancherà lo squalificato Lozano e oggi dovranno essere monitorate alla ripresa della preparazione a Castel Volturno le condizioni fisiche di Zielinski, che ha finito ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il problema muscolare accusato durante il match con la Sampdoria danon dovrebbe dare noie, ma in vista dibisogna fare tutti i controlli del caso. Il polacco è diventato determinante nello scacchiera di. Il tecnico lo ha piazzato dietro le punte, come collante tra centrocampo e attacco, l’uomo che deve dare imprevedibilità ed un aiuto in fase passiva. Insomma senzacon l’non sarebbe lo stesso, ecco perché si stanno prendendo tutte le precauzioni del caso anche se l’infortunio non sembra grave. Ecco quanto scrive Repubblica: “Domenica mancherà lo squalificato Lozano e oggi dovranno essere monitorate alla ripresa della preparazione a Castel Volturno le condizioni fisiche di, che ha finito ...

