Vaccino AstraZeneca rifiutato | la Lombardia | E' un problema Anzi no

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Milano, 14 aprile 2021 - La campagna vaccinale lombarda ha preso una nuova spinta, con il completamento degli over 80 e l'accelerata sugli over 70. Ma a guastare i risultati, la constatazione che ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino AstraZeneca

La direttrice dell'Agenzia del farmaco danese è svenuta durante la conferenza stampa nella quale ha annunciato lo stop della Danimarca all'utilizzo del. Lo riporta la Bbc. Tanja Erichsen stava parlando in diretta tv quando si è accasciata improvvisamente sul pavimento ed è stata subito soccorsa dal capo dell'Istituto superiore ...La Danimarca intanto sospenderà definitivamente l'uso delanti - Covid di. Lo ha reso noto l'emittente televisiva pubblica Tv2, citando fonti anonime, secondo quanto riporta il ...Il direttore della Pianificazione strategica dell’assessorato alla Salute relaziona alla Commissione Sanità dell’Ars ...L'Asp di Siracusa partecipa all'iniziativa promossa dall'assessorato regionale della Salute per tornare a fare decollare la vaccinazione con AstraZeneca con un "open day" senza prenotazione per questo ...