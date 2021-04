**Turchia: Erdogan, 'Draghi? Non dare importanza a sue parole'** (Di mercoledì 14 aprile 2021) Ankara, 14 apr. (Adnkronos) - "Vi dico di non dare alcuna importanza a quali parole che utilizza o non utilizza il presidente del Consiglio italiano". Lo ha dichiarato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, in un passaggio della risposta data a un giovane che durante un incontro nella Biblioteca nazionale di Ankara gli aveva chiesto un commento sul termine "dittatore" che gli aveva rivolto il presidente del Consiglio, Mario Draghi. "Proprio in un periodo in cui auspichiamo che le relazioni tra Italia e Turchia possano raggiungere un ottimo livello, questo signore di nome Draghi, rilasciando questa dichiarazione, ha purtroppo colpito i nostri rapporti", ha proseguito Erdogan, che riferendosi ancora all'ex governatore della Bce ha aggiunto: "Tu hai raggiunto la tua ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021) Ankara, 14 apr. (Adnkronos) - "Vi dico di nonalcunaa qualiche utilizza o non utilizza il presidente del Consiglio italiano". Lo ha dichiarato il presidente turco, Recep Tayyip, in un passaggio della risposta data a un giovane che durante un incontro nella Biblioteca nazionale di Ankara gli aveva chiesto un commento sul termine "dittatore" che gli aveva rivolto il presidente del Consiglio, Mario. "Proprio in un periodo in cui auspichiamo che le relazioni tra Italia e Turchia possano raggiungere un ottimo livello, questo signore di nome, rilasciando questa dichiarazione, ha purtroppo colpito i nostri rapporti", ha proseguito, che riferendosi ancora all'ex governatore della Bce ha aggiunto: "Tu hai raggiunto la tua ...

NicolaPorro : L’etichetta, le distanze, i microfoni: una versione diversa sul sediagate in Turchia ?? - matteosalvinimi : Per Erdogan la presidente della Commissione europea von der Leyen, donna, non merita nemmeno una sedia. Spettacolo… - lauraboldrini : #vonderLeyen su un divano. I due uomini al centro della scena. Non è il caso, non è maleducazione. È un tema poli… - allegrettiluca : Vai così #Draghi persone e situazioni vanno chiamate x nome #Turchia #Italia - AMarco1987 : RT @marcodimaio: 'Non è stato neanche eletto e danneggia le relazioni tra Turchia e Italia' così #Erdogan commentando le parole di #Draghi.… -