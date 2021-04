Treni Letterari

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Tutto si era fatto percorribile, leoni e mostri scomparivano dagli angoli remoti delle mappe. A dichiararlo nel 1872 bastava un titolo come Il giro del mondo in ottanta giorni. Ciò comportava nuove esaltanti opportunità ma anche, in alcuni, un profondo senso di angoscia. Già Leopardi aveva additato il doloroso rattrappirsi dell’immaginazione e dei desideri in un mondo che smetteva di essere indefinito e invece si rivelava piccolo. Di tale svolta principale protagonista fu il treno, che avvolse i continenti nelle sue strade di ferro. Le distanze e i rapporti, con la natura, gli altri, sé stessi, si trasformavano, e l’arte immediatamente accusò ed espresse una simile nuova dimensione conoscitiva e comunicativa. Si pensi al valore fatale deiin Tolstoj da Anna Karenina alla Sonata fino alla sua stessa morte nei pressi della stazione di Astapovo. Da sempre, animali ...