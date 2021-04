Tlc, Colao: “Connettività è un diritto, copertura Ftth insoddisfacente” (Di mercoledì 14 aprile 2021) “La prima area di intervento per realizzare il processo di transizione digitale è quella delle infrastrutture digitali per la Connettività. La Connettività, per noi, è un diritto. Qui vogliamo agire con decisione e rapidità perché i ritardi accumulati stanno diventando intollerabili. Non ripeterò anche oggi che la copertura Ftth – Fiber to the Home – è insoddisfacente per un grande paese come l’Italia al 35% di famiglie raggiunte”. Ad affermarlo è il ministro per l’Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, Vittorio Colao nel corso della sua audizione in Commissione Trasporti sulle linee programmatiche del suo dicastero. “Leggiamo, scriviamo e parliamo ogni attimo di internet come moltiplicatore di possibilità. Ma – sottolinea Colao – non ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 14 aprile 2021) “La prima area di intervento per realizzare il processo di transizione digitale è quella delle infrastrutture digitali per la. La, per noi, è un. Qui vogliamo agire con decisione e rapidità perché i ritardi accumulati stanno diventando intollerabili. Non ripeterò anche oggi che la– Fiber to the Home – èper un grande paese come l’Italia al 35% di famiglie raggiunte”. Ad affermarlo è il ministro per l’Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, Vittorionel corso della sua audizione in Commissione Trasporti sulle linee programmatiche del suo dicastero. “Leggiamo, scriviamo e parliamo ogni attimo di internet come moltiplicatore di possibilità. Ma – sottolinea– non ...

