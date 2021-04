Tina Cipollari | opinionista di UeD | racconta i suoi 20 anni nel programma

Leggi su formatonews

(Di mercoledì 14 aprile 2021), la vulcanicadeldi Uomini e Donne, insieme a GiSperti,, in una intervista al settimanale ‘Nuovo’, iprogetti futuri e il20all’interno deldella De Filippi.di Uomini e Donne L’ascesa dellainizia nell’anno 2000, quando decide di partecipare al, per corteggiare il cavaliere Roberto Maltoni, per il quale aveva preso una sbandata. L’allora trentenne, non riusci’ a sedurre l’uomo, ma in compenso, quella partecipazione le cambiò la vita. Cometo ...