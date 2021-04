SONDAGGIO: il tuo pronostico di Palermo-Foggia. Come finirà? (1-X-2) (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il Palermo si proietta alla sfida contro il Foggia.I rosanero di Giacomo Filippi alle ore 15.00 affronteranno allo stadio”Renzo Barbera" i pugliesi nella gara valida per il recupero della 33a giornata del campionato di Serie C 2020/21. Scegli se secondo te vincerà la squadra che gioca in casa, quella che gioca in trasferta, oppure se pensi che finirà con un pareggio. Per esprimere la tua preferenza, basta cliccare accanto alla voce che vuoi votare: 1 X 2?poll id="1467” Leggi su mediagol (Di mercoledì 14 aprile 2021) Ilsi proietta alla sfida contro il.I rosanero di Giacomo Filippi alle ore 15.00 affronteranno allo stadio”Renzo Barbera" i pugliesi nella gara valida per il recupero della 33a giornata del campionato di Serie C 2020/21. Scegli se secondo te vincerà la squadra che gioca in casa, quella che gioca in trasferta, oppure se pensi checon un pareggio. Per esprimere la tua preferenza, basta cliccare accanto alla voce che vuoi votare: 1 X 2?poll id="1467”

Advertising

WiAnselmo : ##Sondaggio: il tuo pronostico di #Palermo-#Foggia. Come finirà? (1-X-2) - Mediagol : ##Sondaggio: il tuo pronostico di #Palermo-#Foggia. Come finirà? (1-X-2) - Arianna_ilfilo : Il vincitore del sondaggio è #Michelangelo, seguito da #Dante! @pierspollon Twitter reclama una serie sul tuo pers… - laub932 : @NelNomedi_Day @mpisani2214321 Ma nessuna giudica il tuo pensiero, hai fatto un sondaggio e ti sono state date dell… - Senzanomeconlak : @ssicuramentee2 purtroppo il tuo sondaggio non è valido perché non lho tatto io -

Ultime Notizie dalla rete : SONDAGGIO tuo Partecipa al sondaggio 2021 di Hardware Upgrade con EHA: in palio un barebone con GeForce RTX 3070 ... Sondaggio Hardware Upgrade - 2021 La partecipazione al sondaggio è completamente gratuita; al suo completamento, se vorrai, potrai inserire il tuo indirizzo email per partecipare all'estrazione di ...

Seconda dose AstraZeneca: favorevole o contrario? [Partecipa al SONDAGGIO] ...a questa proposta? PARTECIPA AL SONDAGGIO L'intervento del Premier Draghi ISCRIVITI al nostro canale Youtube METTI MI PIACE alla nostra pagina Facebook Cosa troverai nel sondaggio Qual è il tuo ruolo?...

SONDAGGIO: il tuo pronostico di Palermo-Vibonese. Come finirà? (1-X-2) Mediagol.it Quali centri estivi? Sondaggio Cgfs a misura di famiglie Un sondaggio per programmare e organizzare i centri estivi assieme alle famiglie. Lo ha lanciato on line e sui canali social il Centro Giovanile di Formazione Sportiva che manda un messaggio di ...

Comunali a Milano, Salvini punta su Albertini In realtà esiste già un sondaggio, anzi due, che mostrano che l’“amministratore di condominio’’ – come amava definirsi Albertini quando era a Palazzo Marino – potrebbe farcela contro l’attuale primo ...

...Hardware Upgrade - 2021 La partecipazione alè completamente gratuita; al suo completamento, se vorrai, potrai inserire ilindirizzo email per partecipare all'estrazione di ......a questa proposta? PARTECIPA ALL'intervento del Premier Draghi ISCRIVITI al nostro canale Youtube METTI MI PIACE alla nostra pagina Facebook Cosa troverai nelQual è ilruolo?...Un sondaggio per programmare e organizzare i centri estivi assieme alle famiglie. Lo ha lanciato on line e sui canali social il Centro Giovanile di Formazione Sportiva che manda un messaggio di ...In realtà esiste già un sondaggio, anzi due, che mostrano che l’“amministratore di condominio’’ – come amava definirsi Albertini quando era a Palazzo Marino – potrebbe farcela contro l’attuale primo ...