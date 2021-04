“Sofa-gate”, parla von der Leyen: “Ad Ankara mi sono sentita sola. È stato imbarazzante” (Di mercoledì 14 aprile 2021) “Sofa-gate”, parla von der Leyen: “Ad Ankara mi sono sentita sola” La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha commentato per la prima volta la vicenda di cui è stata protagonista ad Anakara martedì scorso, quando il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel si sono accomodati sulle rispettive poltrone, lasciandola senza sedia e relegandola su un divano. Lo riporta l’Adnkronos. Nel corso della Conferenza dei presidenti del parlamento Europeo, la presidentessa della Commissione ha dichiarato di essersi sentita “sola”, come presidente, donna ed europea in quel momento. La vicenda ha messo in evidenza la ... Leggi su tpi (Di mercoledì 14 aprile 2021) “”,von der: “Admi” La presidente della Commissione Europea Ursula von derha commentato per la prima volta la vicenda di cui è stata protagonista ad Anakara martedì scorso, quando il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel siaccomodati sulle rispettive poltrone, lasciandola senza sedia e relegandola su un divano. Lo riporta l’Adnkronos. Nel corso della Conferenza dei presidenti delmento Europeo, la presidentessa della Commissione ha dichiarato di essersi”, come presidente, donna ed europea in quel momento. La vicenda ha messo in evidenza la ...

