Roma-Ajax | Fonseca | “Rappresentare l’Italia è motivo d’orgoglio Siamo concentrati | è decisivo un aspetto”

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Le dichiarazioni del tecnico della, Paulo. Alla vigilia del match di ritorno dei quarti di finale di Europa League traed, il tecnico giallorosso, Paulo, ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida contro i lancieri, in programma domani allo "Stadio Olimpico, alle ore 21.00.RISPETTO AL MATCH DELL'ANDATA - "Penso che sarà importante non pensare all'andata. Non possbagliare, calare la concentrazione difensiva. Serve la partita perfetta difensivamente".L'UNICA ITALIANA IN EUROPA - "È una grande responsabilità, che però vogliamo. È und'orgoglio, rappresentiamo tutta l'Italia in questo momento. Questa partita è importantissima anche per l'orgoglio nazionale".SULLA SQUADRA - "I giocatori si sono allenati bene, molto ...

Per capire chefosse la partita più importante dell'anno non servivano in sovrappiù le parole di Fonseca, ma il portoghese in conferenza stampa ci ha tenuto a ribadirlo anche solamente per mantenere alta ...(agg Michela Colombo) PROBABILI FORMAZIONI/ Quote: il giovane Antony è già una star dei Lancieri CHI IN CAMPO DOMANI? Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Slavia Praga ...Il portiere ha parlato in conferenza stampa insieme al tecnico Maarten Stekelenburg, ex della partita, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di domani dove tornerà a giocare in porta per ...Tante novità dai campi e dai quotidiani dopo la 30a giornata di Serie A, in attesa dell’impegno europeo di domani della Roma che affronterà l’Ajax per il ritorno dei quarti di finale di Europa League.