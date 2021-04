Ranieri più lontano dalla Sampdoria? Dalla Spagna | “Contatto con il Valencia”

Leggi su sportface

Sirene spagnole per Claudio. Il tecnico è nel mirino del: il club di Liga, scrive il sito 'TodoFichajes', ha contattato l'allenatore dellaper testare la sua predisposizione al trasferimento al Mestalla nella prossima stagione. La dirigenza del club ha infatti perso fiducia nell'attuale allenatore Javi Gracia e a fine anno sarà divorzio. Per, che ha aperto a nuove proposte visto che la trattativa per il rinnovo con i blucerchiati non decolla, sarebbe un ritorno alla squadra da lui già guidata dal 1997 al 1999 e per una breve esperienza nel 2004-2005. Secondo il portale, per accettare il tecnico chiede un progetto solido per il futuro.