Pd | Bettini | ' discussione politica nel partito ci sarà | bene Letta'

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma, 14 apr. (Adnkronos) - "Nel 2018 abbiamo subito una grande sconfitta e non ci fu unae le dimissioni di Nicola Zingaretti si inseriscono in quella mancanza di approfondimento. E io ritengo che Enricoabbia fattoa sintetizzare alcune questione su cui ha fatto discutere i circoli e poi ha prospettato questo passaggio delle Agorà cheun passaggio ulteriore di approfondimento. Quindi io penso che unavia via ci". Lo dice Goffredoalla presentazione della Agorà. "Noi dobbiamo rimettere alle persone che partecipano nelle condizioni di discutere la, di contribuire in modo decisivo. Facendo in modo che il gruppo dirigente si cimenti con la fatica del confronto".

