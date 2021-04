MotoGP, Ducati: VR46 più di Gresini Racing per il ruolo di team privato nel 2022 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Dal Direttore Sportivo di Ducati Corse, Paolo Ciabatti, arriva la conferma che Borgo Panigale punta a mantenere le sue sei moto in pista anche nel 2022 in MotoGP. Con il team Avintia Racing che lascerà la MotoGP al termine di questa stagione, tuttavia, Ducati dovrà trovare un sostituto. A questo proposito, nelle ultime settimane, sono aumentate le quotazioni di Gresini Racing e della VR46. Entrambi i team privati italiani si giocano la staffetta per prendere il posto del team Avintia Racing. In quest’ottica proprio alcune recenti dichiarazioni di Valentino Rossi lasciano trasparire come tra Borgo Panigale e VR46, negli ultimi tempi, ci siano stati ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 14 aprile 2021) Dal Direttore Sportivo diCorse, Paolo Ciabatti, arriva la conferma che Borgo Panigale punta a mantenere le sue sei moto in pista anche nelin. Con ilAvintiache lascerà laal termine di questa stagione, tuttavia,dovrà trovare un sostituto. A questo proposito, nelle ultime settimane, sono aumentate le quotazioni die della. Entrambi iprivati italiani si giocano la staffetta per prendere il posto delAvintia. In quest’ottica proprio alcune recenti dichiarazioni di Valentino Rossi lasciano trasparire come tra Borgo Panigale e, negli ultimi tempi, ci siano stati ...

