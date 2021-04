Microsoft ha risolto altri bug di Exchange

Leggi su wired

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Sembra non intravedere ancora una fine la vicenda delle vulnerabilità di: l’ultimo capitolo è arrivato martedì 13 aprile, con due patch pubblicate dal colosso di Redmond che risolvono quattro vulnerabilità critiche del software di rete, due delle quali segnalate dalla National Security Agency. Tutte le vulnerabilità risolte finora nel programma dipermettevano l’esecuzione di codici in modalità remota consentendo così l’attuazione di attacchi informatici in grado di compromettere i server di posta elettronica. Proprio per questo motivo il colosso di Redmond invita tutti i suoi utenti a installare gli ultimi aggiornamenti senza rimandare ulteriormente questa operazione che lascerebbe vulnerabile il programma. Le vulnerabilità segnalate dalla Nsa – rispettivamente nominate come Cve-2021-28480 e Cve-2021-28481 ...