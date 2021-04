Menopausa | ecco le “spie” che aiutano a prevedere quando inizierà

(Di mercoledì 14 aprile 2021) È da sempre una delle sfide della ginecologia. Capire in anticipouna donna vedrà iniziare i disturbi legati alla, capire quanto durerà questa fase di passaggio e soprattutto arrivare a definire a che età si concluderà la vita fertile è difficile, quasi impossibile. E si cercano possibili “segnalatori” in grado di indirizzare verso questo obiettivo, anche al fine di porre in atto le eventuali contromisure per fronteggiare al meglio, se necessario, i potenziali problemi di salute correlati al mutamento ormonale, come l’osteoporosi, le patologie cardiache o anche la comparsa di tendenza alla depressione. Il percorso di avvicinamento allae la successiva gestione di questa epoca della vita, sul fronte medico, va ovviamente fatto da ogni donna insieme al proprio ginecologo. Ma nel mosaico delle conoscenze ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Menopausa ecco

DiLei

Inoltre, sempre secondo gli esperti, è ottimo per aiutare le ossa delle donne in. ... Dunque,l'incredibile varietà che tutti stanno coltivando per avere pomodori succosi, dal sapore ......pelle compaiono anche in periodi di fluttuazioni ormonali (vedi alla voce post - partum e)... Qualunque sia l'origine delle vostre macchie,alcuni consigli dall'esperta per ridurle al ...Chi, in gioventù, ha razzolato male, esponendosi senza protezione al sole e facendo la lucertolina senza pensare alle conseguenze, si ritrova 9 volte su 10 con il viso segnato non solo da più rughe de ...In menopausa non ci si deve rassegnare ai disturbi: il laser può ringiovanire i tessuti vaginali e risolvere cistiti e dolori durante i rapporti ...