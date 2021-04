Liverpool, Klopp: “Prestazione positiva, abbiamo dominato ma non concludiamo” (Di mercoledì 14 aprile 2021) Jurgen Klopp si è presentato di fronte ai microfoni dei giornalisti nel post Liverpool-Real Madrid. Queste le sue parole, che al di là dell'eliminazione descrivono le difficoltà avute dalla sua squadra nel corso della stagione:"C'è sempre bisogno dei momenti chiave. La Prestazione è stata positiva, non abbiamo perso stasera e abbiamo giocato bene. abbiamo messo il Real Madrid a disagio, abbiamo fatto ottime azione e abbiamo avuto buone occasioni, basta sfruttarne una. Andare in vantaggio all'intervallo avrebbe trasformato la partita. Alla fine però non abbiamo segnato e loro con l'esperienza hanno abbassato il ritmo e gestire la partita. È la storia di questa stagione, ci sono mancate le conclusioni e non siamo ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 14 aprile 2021) Jurgensi è presentato di fronte ai microfoni dei giornalisti nel post-Real Madrid. Queste le sue parole, che al di là dell'eliminazione descrivono le difficoltà avute dalla sua squadra nel corso della stagione:"C'è sempre bisogno dei momenti chiave. Laè stata, nonperso stasera egiocato bene.messo il Real Madrid a disagio,fatto ottime azione eavuto buone occasioni, basta sfruttarne una. Andare in vantaggio all'intervallo avrebbe trasformato la partita. Alla fine però nonsegnato e loro con l'esperienza hanno abbassato il ritmo e gestire la partita. È la storia di questa stagione, ci sono mancate le conclusioni e non siamo ...

Eurosport_IT : Niente impresa per il Liverpool: ad Anfield termina 0-0, Real Madrid in semifinale ???? #UCL | #LiverpoolRealMadrid… - enic_459 : RT @TheMattDP10: Oh ragà ma il Liverpool di Klopp del bel gioco non avrebbe dovuto schiantare il noioso Real Madrid di #Zidane? Ogni gara d… - ItaSportPress : Liverpool, Klopp: 'Prestazione positiva, abbiamo dominato ma non concludiamo' - - TheMattDP10 : Oh ragà ma il Liverpool di Klopp del bel gioco non avrebbe dovuto schiantare il noioso Real Madrid di #Zidane? Ogni… - lutro69 : @MileTrecarichi Beh, Klopp ha le stimmate del perdente... Squadra che gioca in maniera fenomenale per 18 mesi e poi… -