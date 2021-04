KONAMI annuncia GETSUFUMADEN: UNDYING MOON (Di mercoledì 14 aprile 2021) viluppato dallo studio indipendente GuruGuru, insieme a KONAMI Digital Entertainment, GETSUFUMADEN fonde l’azione di un videogioco 2D in stile roguevania con uno straordinario mondo dark fantasy, portato in vita attraverso il caratteristico tratto dell’arte tradizionale giapponese. I giocatori si ritroveranno in affascinanti e strazianti livelli di gioco disegnati in stile Ukiyo-e e ambientati negli inferi, qui dovranno imparare a padroneggiare un vasto arsenale di armi e attrezzature che potranno essere abbinate per adattarsi ai diversi stili di gioco. GETSUFUMADEN è caratterizzato da combattimenti altamente strategici basati sulle tecniche di combattimento delle arti marziali giapponesi. Boss spaventosi e strutture dei livelli in continua evoluzione metteranno alla prova i giocatori consentendo loro di diventare più forti a ogni ... Leggi su gamerbrain (Di mercoledì 14 aprile 2021) viluppato dallo studio indipendente GuruGuru, insieme aDigital Entertainment,fonde l’azione di un videogioco 2D in stile roguevania con uno straordinario mondo dark fantasy, portato in vita attraverso il caratteristico tratto dell’arte tradizionale giapponese. I giocatori si ritroveranno in affascinanti e strazianti livelli di gioco disegnati in stile Ukiyo-e e ambientati negli inferi, qui dovranno imparare a padroneggiare un vasto arsenale di armi e attrezzature che potranno essere abbinate per adattarsi ai diversi stili di gioco.è caratterizzato da combattimenti altamente strategici basati sulle tecniche di combattimento delle arti marziali giapponesi. Boss spaventosi e strutture dei livelli in continua evoluzione metteranno alla prova i giocatori consentendo loro di diventare più forti a ogni ...

Advertising

GameSailors : KONAMI annuncia GETSUFUMADEN: UNDYING MOON, in arrivo su STEAM questa primavera in accesso anticipato - News… - ItaliaPes : Konami annuncia Pitch Clash, un nuovo videogame free to play di calcio! - italiatopgames : Konami annuncia Pitch Clash, un nuovo videogame free to play di calcio! - GameSailors : Konami annuncia il nuovo videogioco calcistico mobile Pitch Clash - News -

Ultime Notizie dalla rete : KONAMI annuncia Konami annuncia Pitch Clash BETA, titolo in arrivo su mobile Commenta nel nostro Forum Tags Konami Pitch Clash Beta

Xbox Games With Gold di aprile: Microsoft annuncia i titoli in arrivo Come ogni fine del mese, Microsoft annuncia quali saranno i giochi in arrivo prossimamente per tutti gli abbonati a Games With Gold . ...Work che rende omaggio alla serie d'azione classica di KONAMI. ...

Konami annuncia GetsuFumaDen: Undying Moon Cyberludus.com KONAMI annuncia GETSUFUMADEN: UNDYING MOON viluppato dallo studio indipendente GuruGuru, insieme a Konami Digital Entertainment, GetsuFumaDen fonde l’azione di un videogioco 2D in stile roguevania con ...

Nintendo Indie World, tutti gli annunci dell'evento di oggi! Durante l' Indie World Showcase che si è appena concluso, Nintendo ha presentato oltre 20 titoli di sviluppatori indipendenti per Nintendo Switch, tre dei quali saranno disponibili già da oggi. Ninten ...

Commenta nel nostro Forum TagsPitch Clash BetaCome ogni fine del mese, Microsoftquali saranno i giochi in arrivo prossimamente per tutti gli abbonati a Games With Gold . ...Work che rende omaggio alla serie d'azione classica di. ...viluppato dallo studio indipendente GuruGuru, insieme a Konami Digital Entertainment, GetsuFumaDen fonde l’azione di un videogioco 2D in stile roguevania con ...Durante l' Indie World Showcase che si è appena concluso, Nintendo ha presentato oltre 20 titoli di sviluppatori indipendenti per Nintendo Switch, tre dei quali saranno disponibili già da oggi. Ninten ...