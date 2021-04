Juve, Demiral piace ad Ancelotti: il turco possibile contropartita nell’affare Kean (Di mercoledì 14 aprile 2021) A prescindere da chi resterà e chi andrà via, la Juventus in estate dovrà necessariamente rinforzare il reparto avanzato prelevando un attaccante che permetta a Pirlo di avere un’ulteriore alternativa sia dal punto di vista numerico che per caratteristiche. Tra i principali obiettivi c’è Moise Kean, centravanti attualmente al Paris Saint-Germain ma di proprietà dell’Everton L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 14 aprile 2021) A prescindere da chi resterà e chi andrà via, lantus in estate dovrà necessariamente rinforzare il reparto avanzato prelevando un attaccante che permetta a Pirlo di avere un’ulteriore alternativa sia dal punto di vista numerico che per caratteristiche. Tra i principali obiettivi c’è Moise, centravanti attualmente al Paris Saint-Germain ma di proprietà dell’Everton L'articolo

marti_carli : Ho appena letto su sportmediaset che Demiral è valutato 50M e la Juve pensa allo scambio alla pari con Kean Non c… - FrancescoNusdeo : @kravotz Andava bene Kean Rabiot, Kean Rabiot più Ramsey, ma Kean Demiral no... perché cedere un ragazzo così giova… - infoitsport : La Juve lavora al ritorno di Kean. La Gazzetta dello Sport: 'La chiave è Demiral' - SzCzsucks : La verità è che la Juve ha bisogno di atleti e dare via quei catorci che ci ritroviamo e che non permettono di cost… - Ftbnews24 : #JuveGenoa #Juve verso #AtalantaJuventus @TuttoJuve24 @SerieA #CristianoRonaldo #Juventus #finoallafine #Cristiano… -