Il Punto Z, la seconda puntata stasera 14 aprile: chi sono gli ospiti di Tommaso Zorzi? (Di mercoledì 14 aprile 2021) La seconda puntata del programma di Tommaso Zorzi, Il Punto Z, andrà in onda stasera 14 aprile: scopriamo chi saranno gli ospiti, l’orario di inizio, dove vederlo e tutte le informazioni utili per seguirlo al meglio! Leggi anche: Tommaso Zorzi: flirt con Alex Di Giorgio? Lui è lo sportivo che doveva essere al Gf VIP! Il Punto... Leggi su donnapop (Di mercoledì 14 aprile 2021) Ladel programma di, IlZ, andrà in onda14: scopriamo chi saranno gli, l’orario di inizio, dove vederlo e tutte le informazioni utili per seguirlo al meglio! Leggi anche:: flirt con Alex Di Giorgio? Lui è lo sportivo che doveva essere al Gf VIP! Il...

Advertising

WRicciardi : intervista saggia e illuminante di @MassimoGalli51 oggi sul @mattinodinapoli sulla seconda dose di vaccino diversa… - GraziaChirico1 : @illibraio @TeaHacic L'oceano di New York. Il Tamigi che taglia Londra. A Milano abbiamo: l'idroscalo dove i bagna… - automatikos : @fadebellis con una seconda fase a gironi, dunque sei partite, puoi recuperare, e alla fine il girone lo vince la p… - MariaGr44425669 : RT @vale63738: Ospiti della seconda puntata del punto Z: Alessia Marcuzzi e Signorini in collegamento, mentre Oppini sarà in studio. #tzvip - vale63738 : Ospiti della seconda puntata del punto Z: Alessia Marcuzzi e Signorini in collegamento, mentre Oppini sarà in studio. #tzvip -