Il comandante dei vigili di Trezzano mette la cocaina nell'auto della collega: arrestato (Di mercoledì 14 aprile 2021) Dopo aver vinto il concorso da ufficiale nel corpo di polizia locale di Corbetta nel milanese, non passò il periodo di prova per via del parere negativo del comandante della polizia locale Lia Vismara. Tanto sarebbe bastato per spingere Salvatore Furci, il comandante della polizia locale di Trezzano sul Naviglio nel milanese, a vendicarsi infilando della cocaina nell'auto della donna per poi farla ritrovare. Un piano quasi perfetto che, però, è stato scoperto dalla Procura di Milano che ieri lo ha arrestato assieme a Marigen Memushi, l'uomo di origine albanese che lo aveva aiutato. A disporre la misura, su richiesta del procuratore aggiunto di Milano Alessandra Dolci e del sostituto procuratore Gianluca Prisco, è ...

