Highlights Fognini-Thompson 6-3 6-3, Masters 1000 Montecarlo 2021 (VIDEO) (Di mercoledì 14 aprile 2021) I VIDEO Highlights della sfida Fabio Fognini-Jordan Thompson, valida per il secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo 2021 e vinta dall'azzurro in due set (6-3 6-3). Il tennista ligure è riuscito fin da subito ad imporre il proprio ritmo, mettendo in difficoltà l'australiano. Qualche piccolo errore di distrazione non è stato sufficiente per consentire a Thompson di riaprire il match, con l'azzurro che alla lunga ha fatto valere tutta la propria classe sulla terra rossa. Ecco le immagini salienti della sfida. IL RESOCONTO DEL MATCH RIVIVI IL LIVE DELLA SFIDA IL TABELLONE DEL TORNEO IL MONTEPREMI IL PROGRAMMA DEL 14 APRILE SportFace.

