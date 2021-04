Guai per Ibrahimovic | la stampa svedese | ' Ha quote in una società di scommesse' Rischia una maxi squalifica

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Non c'è pace per , che sta vivendo un 2021 decisamente non facile. Dopo le polemiche post derby di Coppa Italia per la lite con Romelu Lukaku, il discusso cartellino rosso (con discutibile) ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Guai per

castelloincantato.it

... il discusso cartellino rosso (con discutibile squalifica) di sabato scorso a Parma e la riunione in un ristorante di Milano (chiusola zona rossa), sulla stampa svedese emerge ora come Ibra sia ...A fine marzo scorso era finito neiun abusivismo edilizio commesso nel 2012 a Veroli.lui, E. Q. 53 anni di Veroli, era stata disposta la misura degli arresti domiciliari. Ma dopo nove giorni, durante un controllo da parte ...Non c'è pace per Zlatan Ibrahimovic, che sta vivendo un 2021 decisamente non facile. Dopo le polemiche post derby di Coppa Italia per la lite con Romelu Lukaku, il discusso ...Zlatan Ibrahimovic è ancora un partner della società di giochi con sede a Malta Bethard: Fifa e Uefa non consentono ai giocatori che partecipano alle loro competizioni di avere interessi finanziari ne ...