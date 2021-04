Graham Norton per l’Eurovision Song Contest (Di mercoledì 14 aprile 2021) Graham Norton commenterà in diretta l’Eurovision Song Contest 2021 per la BBC. Chelcee Grimes, Rylan Clark-Neal e Scott Mills saranno presenti da Londra e interverranno nel corso dell’evento. Graham Norton: chi è? Graham Norton è un conduttore televisivo e comico irlandese. È conosciuto soprattutto per il The Graham Norton Show, un talk show che va in onda sulla BBC One. Norton ospita il meglio dei talenti britannici e mondiali, coinvolgendoli in spigolose e divertenti chiacchierate. Il programma cominciava con un monologo di Norton, che non si risparmia di certo. Il suo umorismo pungente e ricercato era il perfetto preambolo per lo show vero e proprio. Alla fine ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 14 aprile 2021)commenterà in diretta2021 per la BBC. Chelcee Grimes, Rylan Clark-Neal e Scott Mills saranno presenti da Londra e interverranno nel corso dell’evento.: chi è?è un conduttore televisivo e comico irlandese. È conosciuto soprattutto per il TheShow, un talk show che va in onda sulla BBC One.ospita il meglio dei talenti britannici e mondiali, coinvolgendoli in spigolose e divertenti chiacchierate. Il programma cominciava con un monologo di, che non si risparmia di certo. Il suo umorismo pungente e ricercato era il perfetto preambolo per lo show vero e proprio. Alla fine ...

