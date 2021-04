Governo: Cdm proroga 6 mesi scioglimento comune San Giorgio Morgeto (Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma, 14 apr. (Adnkronos) - "Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, tenuto conto che non sono venute meno le forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che ne compromettono il buon andamento dell'azione amministrativa, ha deliberato la proroga per sei mesi dello scioglimento del Consiglio comunale di San Giorgio Morgeto (Reggio Calabria) già sciolto il 9 gennaio 2020". Lo si apprende dalla nota del Cdm. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma, 14 apr. (Adnkronos) - "Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, tenuto conto che non sono venute meno le forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che ne compromettono il buon andamento dell'azione amministrativa, ha deliberato laper seidellodel Consiglio comunale di San(Reggio Calabria) già sciolto il 9 gennaio 2020". Lo si apprende dalla nota del Cdm.

