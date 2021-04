Gazzetta: per Gasperini e l’Atalanta il controllo antidoping non fu interrotto, ci fu solo un diverbio (Di mercoledì 14 aprile 2021) Gian Piero Gasperini rischia 20 giorni di squalifica per aver insultato gli ispettori anti doping durante un controllo a sorpresa. Questa è l’accusa in base alla quale è stata aperta un’inchiesta, ma la versione del tecnico, riportata dalla Gazzetta dello Sport, è diversa. “C’è una discordanza con la versione che invece trapela dal tecnico e dall’Atalanta, che hanno scelto di non prendere posizioni ufficiali. Gasperini avrebbe solo inveito con l’ispettore, senza fare riferimenti al sistema antidoping, ma soprattutto non avrebbe interrotto il test: addebito ben più grave degli insulti, in ogni caso sconvenienti. Gosens quel giorno avrebbe avuto difficoltà a fare pipì (aveva riempito solo mezzo campione) e dunque il tecnico avrebbe ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 14 aprile 2021) Gian Pierorischia 20 giorni di squalifica per aver insultato gli ispettori anti doping durante una sorpresa. Questa è l’accusa in base alla quale è stata aperta un’inchiesta, ma la versione del tecnico, riportata dalladello Sport, è diversa. “C’è una discordanza con la versione che invece trapela dal tecnico e dal, che hanno scelto di non prendere posizioni ufficiali.avrebbeinveito con l’ispettore, senza fare riferimenti al sistema, ma soprattutto non avrebbeil test: addebito ben più grave degli insulti, in ogni caso sconvenienti. Gosens quel giorno avrebbe avuto difficoltà a fare pipì (aveva riempitomezzo campione) e dunque il tecnico avrebbe ...

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta per Roma, Pau Lopez si gioca il futuro in Europa League Commenta per primo Il sogno sarebbe ripetere la prestazione di Amsterdam di una settimana fa, anche se poi - ... Ed allora Pau Lopez domani sera, scrive La Gazzetta dello Sport , si accontenterà di molto ...

Bambina di 8 anni rapita in Francia da tre uomini Una bambina di 8 anni di nome Mia Montemaggi stata rapita ieri da tre uomini a Pouli res, nei Vosgi in Francia . L'allarme per sequestro di persona .stato attivato intorno alle 21. Lo riferiscono i media francesi. La bambina alta un metro e 30, occhi marroni, lunghi capelli castani con frangia, indossa piccoli orecchini d'...

Maradona: regali per oltre 4,5 milioni di dollari a figli, sorelle ed ex fidanzate La Gazzetta dello Sport Covid: 27.000 casi in Argentina, nuovo record giornaliero BUENOS AIRES, 14 APR - Le autorità sanitarie argentine hanno fornito ieri un nuovo bilancio di contagi da Covid-19 per le ultime 24 ore, e la cifra di 27.001 casi registrata costituisce un nuovo recor ...

Usa: primo intervento Biden a Congresso il 28 aprile WASHINGTON, 14 APR - La speaker della Camera americana Nancy Pelosi ha invitato il presidente americano Joe Biden a intervenire per la prima volta davanti al Congresso riunito in seduta plenaria il 28 ...

