F1, GP Imola 2021: numeri, statistiche e curiosità. Le 8 pole position di Ayrton Senna sono record assoluto per il Circus (Di mercoledì 14 aprile 2021) La Formula 1 approda in Italia per il secondo Gran Premio della stagione 2021. La decisione di cancellare il Gran Premio di Cina a causa delle restrittive norme in tema di prevenzione del Covid-19, ha spinto Liberty Media a cercare un'alternativa per l'11 aprile. È stata scelta Imola, che quindi ospiterà nuovamente il Gran Premio di Emilia Romagna dopo averlo già fatto nel 2020. Chiaramente, l'autodromo romagnolo vanta grande tradizione, essendo stato una presenza fissa in calendario tra il 1980 e il 2006. Dunque, andiamo ad analizzare i precedenti storico-statistici, su una pista che, fra pochi giorni, organizzerà la 29ma gara iridata della sua storia. VITTORIE Il pilota più vincente in assoluto è Michael Schumacher, il quale è stato capace di imporsi ben 7 volte. Il tedesco ha primeggiato nel 1994, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004 e ...

Ferrari 812 Imola, V12 all’ennesima potenza Niente GTO per la versione speciale della 812 Superfast con Ferrari che avrebbe optato per un nome legato alla Motor Valley, possibile debutto il 21 aprile ...

F1, Gp Emilia Romagna: le previsioni meteo per il weekend ad Imola Domenica si corre il Gp Emilia Romagna di F1 sul circuito di Imola; condizioni meteo diametralmente opposte rispetto al Bahrain La F1 torna in pista nel weekend ad Imola per il Gp Emilia Romagna; ...

