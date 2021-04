Daydreamer, anticipazioni: Can incastra Yigit e Sanem scopre la verità. Scoppia la passione tra Can e Sanem (Di mercoledì 14 aprile 2021) Daydreamer, anticipazioni: presto ci saranno grandiosi sviluppi per la storia d’amore di Can e Sanem! Veramente grandiosi! L’avvocato di Arda è scomparso! Alla tenuta sono arrivati Huma e Yigit. La donna propone a tutti di prendere un caffè in giardino e parlare un po’. Yigit chiede a Sanem un minuto per discutere della promozione del suo nuovo libro, ma lei gli risponde che ha un problema con le sue creme e deve prima parlare con Bulut. L’avvocato arriva con una cattiva notizia: il legale di Arda non si è di nuovo presentato in ufficio … Sembra che stia scappando da loro! Interviene Can, affermando che è tutto molto strano … Sanem decide di andare con Can e Huma a parlare con Cemal. Yigit cerca ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 14 aprile 2021): presto ci saranno grandiosi sviluppi per la storia d’amore di Can e! Veramente grandiosi! L’avvocato di Arda è scomparso! Alla tenuta sono arrivati Huma e. La donna propone a tutti di prendere un caffè in giardino e parlare un po’.chiede aun minuto per discutere della promozione del suo nuovo libro, ma lei gli risponde che ha un problema con le sue creme e deve prima parlare con Bulut. L’avvocato arriva con una cattiva notizia: il legale di Arda non si è di nuovo presentato in ufficio … Sembra che stia scappando da loro! Interviene Can, affermando che è tutto molto strano …decide di andare con Can e Huma a parlare con Cemal.cerca ...

