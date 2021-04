D’Amato | sarebbe un errore limitare uso vaccino J&J

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma – “Un eventuale limitazione di eta’ sulJohnson&Johnson rischia di avere lo stesso effetto di disorientamento che si e’ avuto su AstraZeneca. Spero che le Autorita’ regolatorie si determinino in fretta ed in maniera chiara, senza commettere gli errori di comunicazione fatti su AstraZeneca.” “Si rischia di arrecare un grave danno alla campagna vaccinale, peraltro il tasso di segnalazione nell’ultimo rapporto di Afia, ovvero il rapporto tra il numero di segnalazioni inserite nella Rete nazionale di farmacovigilanza rispetto alle dosi somministrate, riporta come la maggior parte delle segnalazioni appartengano a vaccini non sottoposti a limitazioni di eta’. Le dosi giunte a Pratica di Mare ci servono”. Lo comunica, in una nota, l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio