Dal preistorico Napoli che duellava col Psg di Neymar e Mbappé | al “sogno” di battere la capolista

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Stagione 1983-84, arriva al San Paolo la Juventusdi Trapattoni Platini e Boniek. È la partita dell’anno. Allora, epoca pre-Maradona,lala Juventus equivaleva a salvare la stagione. In quel caso, Juve ecombaciavano. Ci fu il record d’incassi: 839 milioni. Finì 1-1. Ilsfiorò persino la vittoria, con due legni colpiti da Dirceu e De Rosa due con cui il destino non è stato generoso. Altro flashback. Che stavolta ci porta in un’epoca cui non riusciamo a offrire una collocazione temporale. Ma il condivisibile stupore per le due sfide tra Bayern e Psg – all’insegna de “un altro calcio è possibile” – ci hanno riportato a un tempo lontano, con ricordi sfocati. Eppure deve essere esistito. Il tempo in cui ilha ...