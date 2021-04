Cyberpunk 2077 verso il ritorno su PlayStation Store grazie alla patch 1.2 (Di mercoledì 14 aprile 2021) CD Projekt prevede di continuare a supportare Cyberpunk 2077 dopo il suo lancio disastroso e questo potrebbe portare a un ritorno del gioco su PlayStation Store. Parlando con Reuters, Adam Kicinski, CEO congiunto di CD Projekt, ha affermato che lo studio ha "rapporti amichevoli" con Sony, e che la grande patch 1.2 di marzo rappresenta un passo avanti verso il ritorno di Cyberpunk 2077 su PlayStation Store. Il grande aggiornamento di Cyberpunk 2077 del mese scorso includeva centinaia di correzioni. La patch riguardava vari aspetti come stabilità, animazione, grafica e altro ancora. Tuttavia, l'update apparentemente ha anche introdotto ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 14 aprile 2021) CD Projekt prevede di continuare a supportaredopo il suo lancio disastroso e questo potrebbe portare a undel gioco su. Parlando con Reuters, Adam Kicinski, CEO congiunto di CD Projekt, ha affermato che lo studio ha "rapporti amichevoli" con Sony, e che la grande1.2 di marzo rappresenta un passo avantiildisu. Il grande aggiornamento didel mese scorso includeva centinaia di correzioni. Lariguardava vari aspetti come stabilità, animazione, grafica e altro ancora. Tuttavia, l'update apparentemente ha anche introdotto ...

