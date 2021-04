Borse europee poco mosse. Piazza Affari sulla parità (Di mercoledì 14 aprile 2021) (Teleborsa) – Seduta interlocutoria per le Borse del Vecchio Continente, che scambiano con un frazionale rialzo. Resta indietro invece la Piazza di Milano che non si sposta dalla parità. Gli investitori stanno aspettando l’avvio della stagione delle trimestrali USA per capire se i recenti rialzi dei mercati sono effettivamente supportati dai risultati societari. Bene i titoli del lusso, spinti dalla trimestrale migliore del previsto di LVMH. L’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,197. L’Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,09%. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+1,58%), che raggiunge 61,13 dollari per barile. Retrocede di poco lo spread, che raggiunge quota +103 punti base, mostrando un piccolo calo di 1 punti base, ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 14 aprile 2021) (Teleborsa) – Seduta interlocutoria per ledel Vecchio Continente, che scambiano con un frazionale rialzo. Resta indietro invece ladi Milano che non si sposta dalla. Gli investitori stanno aspettando l’avvio della stagione delle trimestrali USA per capire se i recenti rialzi dei mercati sono effettivamente supportati dai risultati societari. Bene i titoli del lusso, spinti dalla trimestrale migliore del previsto di LVMH. L’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,197. L’Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,09%. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+1,58%), che raggiunge 61,13 dollari per barile. Retrocede dilo spread, che raggiunge quota +103 punti base, mostrando un piccolo calo di 1 punti base, ...

Advertising

activtrades_it : La price action delle #borse europee inizia a perdere direzionalità, necessari nuovi stimoli per proseguire a rialz… - MKT_INS : Apertura poco mossa per le borse europee, in attesa di possibili spunti operativi provenienti dalla nuova stagione… - Italia_Notizie : Borse europee in cauto rialzo, attesa per le trimestrali Usa - newsfinanza : Borse europee in cauto rialzo, attesa per le trimestrali Usa - IWBank_it : #MercatiFinanziari h 9:28 #14aprile Apertura Borse Europee???? ? -