Astrazeneca | operatrice sanitaria di 26 anni ricoverata a Milano con trombosi cerebrale

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Sedici giorni fa aveva fatto vaccino: secondo i medici mancano gli elementi sufficienti per chiarire se ci sia un’eventuale correlazione tra la vaccinazione e l’evento acuto che ha colpito ieri la giovane La 26enne colpita daieri, 16 giorni dopo la somministrazione della prima dose del vaccino, è un’del Milanese. Fa quindi parte di una delle categorie individuate come prioritarie nella campagna vaccinale. Molto probabilmente aveva ricevuto la somministrazione del siero al centro vaccinale allestito alla Fiera di. Navigazione articoli L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Astrazeneca operatrice

... due settimane fa era stata vaccinata con il siero di. C'è preoccupazione per le condizioni di una 26ennesanitaria del Milanese. La donna è cosciente, in condizioni stabili e ...Un'sanitaria di 26 anni è ricoverata al Policlinico di Milano a causa di una trombosi ... la giovane 16 giorni addietro si era sottoposta al vaccino anti Covid di. Aveva ricevuto ...AstraZeneca e Jansenn sono i due vaccini che al momento sono nell’occhio del ciclone per una serie (poche) di drammatiche reazioni che hanno colpito persone vaccinate. Il problema riguarda lo sviluppo ...Dagli Stati Uniti è arrivata ieri la notizia della sospensione in via precauzionale del vaccino anti Covid della Janssen. La FDA, l’organo di farmacosorveglianza americano, si è presa del ...