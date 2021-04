Zlatan Ibrahimovic | nessuno sconto | un turno di stop per “critica irrispettosa”

(Di martedì 13 aprile 2021) Gerardo Mastrandrea non ha fatto sconti a: il Giudice Sportivo ha sanzionato lo svedese con undi squalifica e un ammenda di 5mila euro in seguito ai fatti del Tardini. Ricordiamo che il centravanti del Milan è stato espulso “per avere, al 15° del secondo tempo, proferito, con atteggiamento provocatorio, unaal Direttore di gara”, si legge nella motivazione. I rossoneri dovranno dunque fare a meno del proprio totem in vista della sfida contro il Genoa. SportFace.

Dopo il cartellino rosso rimediato a Parma per le proteste all'indirizzo dell'arbitro Maresca, nessuna maxi squalifica per: lo svedese, che temeva una squalifica più lunga, è stato fermato per una giornata dal Giudice Sportivo. SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI Milan: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie ...Il riferimento è a, testimonial in favore della vaccinazione in Lombardia, che nelle scorse ore è stato immortalato all'interno di un noto ristorante di Milano nonostante la zona ...Roma, 13 apr. – (Adnkronos) – Il giudice sportivo di Serie A ha squalificato per una giornata l’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic per “avere, al 15° del secondo tempo, proferito, con ...(ANSA) - MILANO, 13 APR - "Sarà mia cura interloquire con l'assessore Bolognini, che ha la responsabilità per la campagna comunicazionale, per segnalare l'episodio che ...