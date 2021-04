Vaccini | Occhiuto | De Luca sbaglia | serve piano governo

(Di martedì 13 aprile 2021) "Nelle Regione dove la struttura sanitaria è più debole, anche ildi vaccinazione va più a rilento. E in queste Regioni spesso ci sono anche pochi posti letto per i ricoveri ordinari: abbiamo ...

Lo ha detto Roberto, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo a "Coffee Break", su La7. "Ci deve essere chiarezza sugli obiettivi e azzerare i conflitti tra i ...Sono oltre 4,2 milioni iche verranno consegnati tra il 15 e il 22 aprile alle Regioni e ... L'ha affermato in una nota Roberto, capogruppo di Forza Italia alla Camera. Maria Chiara ...Lo ha detto Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei ... i più esposi al rischio ricoveri e mortalità per il Covid. È fondamentale vaccinare in modo prioritario gli over 80, gli ..."L'ex governo, guidato da Giuseppe Conte, non ha fatto nulla per acquistare il brevetto di AstraZeneca: sarebbero bastati circa 70 ...