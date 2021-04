Un altro masso incombe | rivierasca ancora chiusa | via alle corse in battello

Leggi su bergamonews

(Di martedì 13 aprile 2021) La viabilità sulla sponda bergamasca del Sebino continua a subire forti disagi. La caduta dei due grandi massi sull’asfalto della strada litoranea fra Predore e Tavernola in località Corno, avvenuta intorno14 di domenica 11 aprile, si è rivelata più problematica del previsto. Il traffico sulla Sebina 469, che sarebbe dovuto riprendere intorno a mercoledì, rimarrà infatti bloccatoper qualche giorno in seguito all’ordinanza emessa lunedì dalla Provincia di Bergamo. Il motivo è legato non soltantocondizioni di pioggia che hanno rntato i lavori di messa in sicurezza, ma soprattutto all’instabilità della parete rocciosa al di sopra della Villa Stoppani. Durante le operazioni di bonifica effettuate lunedì sul sentiero la Provincia ha individuato, non lontano dal punto in cui ha avuto origine il crollo ...