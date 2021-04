Traffico di rifiuti tossici: il patto stretto a tavola in un pranzo ad Ispani (Di martedì 13 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiIl patto scellerato tra Raffaele Diana e Luigi Cardiello per concordare un progetto finalizzato allo smaltimento di rifiuti e la necessità di individuare i nuovi siti di stoccaggio facilmente raggiungibili dai camion proprio nella regione Basilicata si stringe a tavola, in un pranzo che si è consumato il 7 agosto del 2019 a Capitello, frazione di Ispani, nel Golfo di Policastro. L’indagine Shamar che ha consentito ai carabinieri del comando provinciale di Salerno di fermare un disastro ambientale per il Vallo di Diano nasce dalla captazione di alcune conversazioni telefoniche intercorse tra Luigi Cardiello e Raffaele Diana nell’ambito del procedimento di un’altra inchiesta, quella sull’oro nero nel Vallo di Diano, relativa ad una serie di illeciti sul commercio di ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 13 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiIlscellerato tra Raffaele Diana e Luigi Cardiello per concordare un progetto finalizzato allo smaltimento die la necessità di individuare i nuovi siti di stoccaggio facilmente raggiungibili dai camion proprio nella regione Basilicata si stringe a, in unche si è consumato il 7 agosto del 2019 a Capitello, frazione di, nel Golfo di Policastro. L’indagine Shamar che ha consentito ai carabinieri del comando provinciale di Salerno di fermare un disastro ambientale per il Vallo di Diano nasce dalla captazione di alcune conversazioni telefoniche intercorse tra Luigi Cardiello e Raffaele Diana nell’ambito del procedimento di un’altra inchiesta, quella sull’oro nero nel Vallo di Diano, relativa ad una serie di illeciti sul commercio di ...

