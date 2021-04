(Di martedì 13 aprile 2021) Agguati a San Giorgio, i fotogrammi del killer in azione: potrebbe essere la stessa persona 7 aprile 2021 Aè avvenuta una stesa nella notte, con un colpo di pistola calibro 7,65 rimasto ...

Advertising

concentrazione : #camorra Guerra tra clan, spari a Ponticelli: l'obiettivo era Fabio Risi - NapoliToday : #Cronaca #Ponticelli Spari a Ponticelli, pregiudicato nel mirino - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie Guerra tra clan, spari a #Ponticelli: l'obiettivo era Fabio Risi - - anteprima24 : ** Spari a Ponticelli, nel miro un #Ras degli XX ** -

Ultime Notizie dalla rete : Spari Ponticelli

anteprima24.it

Agguati a San Giorgio, i fotogrammi del killer in azione: potrebbe essere la stessa persona 7 aprile 2021 Aè avvenuta una stesa nella notte, con un colpo di pistola calibro 7,65 rimasto conficcato nella portiera di un'auto intestata ad un incensurato. Nel mirino degli esecutori dell' atto ...a Napoli, si indaga Al momento nessuna ipotesi è stata esclusa dagli inquirenti. Sul posto è ... Il luogo della presunta esecuzione è via Esopo , popoloso quartiere partenopeo di. ...A Napoli accade che anche nel cuore della città regni un degrado paragonabile a quello delle periferie sudamericane.Spari a Napoli, si indaga Al momento nessuna ipotesi è stata ... Il luogo della presunta esecuzione è via Esopo, popoloso quartiere partenopeo di Ponticelli. Proprio qui la polizia è dovuta ...