"Sono cicatrici aliene". Cos'ha sulla schiena la fidanzata di Musk - (Di martedì 13 aprile 2021) La cantante Grimer, compagna del magnate statunitense, ha scatenato la curiosità morbosa del popolo del web pubblicando una foto dove mostra strane cicatrici sulla schiena Leggi su ilgiornale (Di martedì 13 aprile 2021) La cantante Grimer, compagna del magnate statunitense, ha scatenato la curiosità morbosa del popolo del web pubblicando una foto dove mostra strane

Advertising

CaffeFou : 'Sono cicatrici aliene'. Cos'ha sulla schiena la fidanzata di #ElonMusk 'Sono cicatrici aliene'. Cos'ha sulla schi… - Gspowerflex : - con un ragazzo puro come Pierpaolo. Buono, dolce, gentile, che mi stava aiutando a chiudere le cicatrici e capire… - ripensopositivo : RT @Raziel52704761: Certe cicatrici non sono ferite Ma tentativi di vita - FedeliAdriano : RT @Raziel52704761: Certe cicatrici non sono ferite Ma tentativi di vita - Julia78792 : RT @adestrainalto: 'Le cicatrici sono le cerniere del passato Ma non ti preoccupare Finirà bene Finirà bene Finirà bene Finirà bene' #Fini… -