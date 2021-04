Sonego-Fucsovics oggi, Masters1000 Montecarlo: orario, tv, programma, streaming (Di martedì 13 aprile 2021) Lorenzo Sonego è pronto a fare il suo esordio al Masters1000 di Montecarlo contro l’ungherese Marton Fucsovics. Il tennista azzurro arriva al torneo nel Principato sulle ali dell’entusiasmo per il trionfo di Cagliari. Bisognerà capire se però la grande settimana che si è appena conclusa ha lasciato scorie nel fisico del torinese. Di certo il tennista numero 40 del mondo non è l’avversario più semplice da affrontare per rompere il ghiaccio. Ci si attende un match estremamente equilibrato e avvincente. Nei tre precedenti ha sempre vinto Fucsovics anche se in questa fase della sua carriera Sonego sembra aver raggiunto la giusta maturità. La grande incognita di giornata sarà il meteo. Ieri il programma è stato completamente stravolto dalla pioggia e ... Leggi su oasport (Di martedì 13 aprile 2021) Lorenzoè pronto a fare il suo esordio aldicontro l’ungherese Marton. Il tennista azzurro arriva al torneo nel Principato sulle ali dell’entusiasmo per il trionfo di Cagliari. Bisognerà capire se però la grande settimana che si è appena conclusa ha lasciato scorie nel fisico del torinese. Di certo il tennista numero 40 del mondo non è l’avversario più semplice da affrontare per rompere il ghiaccio. Ci si attende un match estremamente equilibrato e avvincente. Nei tre precedenti ha sempre vintoanche se in questa fase della sua carrierasembra aver raggiunto la giusta maturità. La grande incognita di giornata sarà il meteo. Ieri ilè stato completamente stravolto dalla pia e ...

